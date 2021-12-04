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محمد سياف - ابو ظبي - من ضمن المستندات التي يحتاج إليها المواطنون المصريون الراغبون في السفر إلى الخارج؛ حصولهم على جواز سفر، كي يتمكنوا من زيارة الدول الأجنبية، لذا يبحث المواطنون عن خطوات استخراج جواز سفر جديد في ضوء إجراءات مصلحة الجوازات المصرية؛ تحديدًا بعد فتح الخطوط الجوية بين مصر والسعودية، فجواز السفر يعتبر هو الإثبات الشخصي الذي يتم الاعتراف به دوليًا، لذا سنوافيكم خلال السطور القادمة عن خطوات استخراجه إلى جانب الرسوم اللازمة لذلك والمستندات المطلوبة.

خطوات استخراج جواز السفر الجديد

والآن سنتعرف على خطوات استخراج جواز السفر الجديد في ضوء إجراءات مصلحة الجوازات المصرية، حيث جاءت الخطوات كالتالي:

على المواطن الذي يرغب في استخراج جواز سفر جديد التوجه إلى مكتب الجوازات الأقرب إليه والتابع لمحل إقامته.

يقوم المواطن بتعبئة الاستمارة المتعلقة باستخراج جواز السفر الجديد بالبيانات الشخصية المطلوبة سواء باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية.

يقوم المتقدم الذي يرغب في استخراج جواز السفر بتقديم طلب كي يتمكن من استخراج جواز السفر وكذلك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام ذلك لدى مكتب مراجعة البيانات.

والآن ينبغي على المواطن التوجه لسداد رسوم استخراج جواز السفر، حيث تبلغ 500 جنيه ومن ثم استلام الوصل اللازم لحصوله على جواز السفر.

وبعد الانتهاء من الفترة المحددة؛ والتي يقوم مكتب الجوازات بتحديدها؛ يقوم المواطن بالتوجه إليه لاستلامه، وغالبًا ما يتم تحديد هذه المدة 3 أيام فقط.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر جديد

مكتب الجوازات سيطلب من المواطن المتقدم لاستخراج جواز السفر مجموعة من الأوراق والمستندات والتي من أهمها: