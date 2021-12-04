«هاني شاكر قالي أنا معاك مش ضدك»..عمر كمال يعلن تصالحه مع الموسيقيين

/664157/هاني-شاكر-قالي-أنا-معاك-مش-ضدكعمر-كمال-يعلن-تصالحه-مع-الموسيقيين

أعلن مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال، انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين والتي نتجت عن تصريحاته الأخيرة التي وصفها الفنان بـ المحرفة، وهي أنه قام بتغيير مهرجان “بنت الجيران” لأنها أرض مقدسة لا تناسب كلامات الأغنية.

دوت الخليج يرصد انتهاء أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية، أجراها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”: “احنا كسرنا الدنيا في موسم الرياض وهما اللي بلغونا بكدة، ومش عارف الأزمة بيني وبين الموسقيين دي حصلت ليه وإزاي كل اللي اتقال دا تم تحريفه”.

وتابع موضحا: “وأنا في السعودية كنت بهرج مع الشعب السعودي عشان ديما بيقدموا التمور مع الحليب، وأنا كنت بطلت أقول خمور وحشيش من زمان، بعض الناس بعتت للنقابة وقالوا اني قولت ان السعودية أرض مقدسة وحرفوا الكلام”.

وأضاف: “طبعا أنا مقولتش كدة، ومحصلش كل ده وعشان كدة قطعت سفري ونزلت من الكويت، وطلبت من النقابة إنها تحقق معايا عشان سوء الفهم ده ميطولش أكتر من كدة، وهما كلهم مشكورين ونزلولي كلهم رغم الإجازة”.

عمر كمال يتصالح مع نقابة الموسيقيين

وقال كاشفا عن تصالحه مع النقابة: “النهاردة كل الإدارة حققت معايا وسمعوا وجهة نظري، وتم نفى كل التهم ضدي لأن مكنش فيه أي دليل إني عملت ده، وهيصدر بيان بكرة بالكلام ده، وهاني شاكر قالي أنا معاك مش ضدك، وعايزك تكبر صورة مصر معانا”.

إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإحالة عمر كمال، للتحقيق بعدما قام بتغيير أغنية “بينت الجيران”، أثناء حفله بالسعودية، اذ قام بتبديل "أشرب خمور وحشيش" إلى "تمور وحشيش".

أول تعليق من عمر كمال بعد إحالته للتحقيق

هذا وقد علق مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق بعدما رفع سمير صبري رفع قضية وقدم بلاغ ضده يتهمه به بالإساءة لمصر، في إشارة إلى أنه لم يكن يقصد الإهانة ولكنه كان يمزح مع جمهوره بالسعودية ليس إلا.

وقال عمر كمال خلال الفيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "النهاردة فوجئت زي كل الناس بمواقع وصفحات كاتبين إني أحلت للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب اتهامات كتيرة منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر وأسأت اسم مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، "أنا أهنت مصر في إيه؟ هزاري مع الجمهور السعودي اتفهم غلط وكأن قلت إن السعودية أرض مقدسة ومصر لأ”.

وتابع: “أنا مش مسئول عن أي صفحة كوميك كتبت كدة.. ودا فوتوشوب.. أنا قولت بهرج مع الجمهور السعودي بكلمتين أنا غيرتهم من زمان.. وقولت تمور وحليب لإن السعودية مشهورة بالتمر والحليب في الحرم".