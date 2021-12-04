كلام فى السياسة.. باحث اقتصادى: النظر إلى متحور كورونا بفزع مبالغ فيه

جدة - نرمين السيد - قال محمد نجم الباحث الاقتصادى، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا داعى للإغلاق أو معاقبة جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا، وأكد أن الإغلاق غير مبرر وسيصيب الاقتصاد العالمى.





وأضاف نجم، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنه كان يمكن التحكم فى التضخم خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لافتًا إلى أن قطاع الطيران حقق خسائر فادحة بسبب تداعيات الفيروس. وأشار إلى أن إلقاء الضوء بشكل مفزع على متحور كورونا "أوميكرون"، مبالغ فيه وغير مفهوم، لافتًا إلى أن الوباء قاتل ولكن الهلع غير مبرر لأنه لم يتم دراسة المتحور بشكل كافى. يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة"، يبث كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".

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