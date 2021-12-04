جدة - نرمين السيد - ويولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 43 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبـت 29 من ربيـع الآخـر 1443 هـ الموافق 2021 / 12 / 4 م ( يوم الرؤية ) وفلكيا تكون غرة شهر جمادى الأولى لعام 1443 هـ فلكيأ يوم الأحد 2021 / 12 / 5 م .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.