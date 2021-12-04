/664159/أميرة-صابر-النظر-إلى-كفاءة-النظام-الصحي-ضرورة-والبرلمان-واجه-مروجي-إشاعات-كورونا

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال حديثها ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الشاعات التي يتم ترويجها بشأن اللقاحات تسببت في أعراض عدد من الناس على تلقي اللقاحات بسبب الخوف الغير مببرر.\

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وتابعت عضو التنسيقية أن لقاح كورونا حتى الآن هو الضمان الوحيد لمواجهة الفيروس، موضحة ان سرعة انتشار المتحور أوميكرون تستدعي الحذر والقلق.

واستطردت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس منذ بداية الجائحة.

أميرة صابر: النظر إلى كفاءة النظام الصحي ضرورة.. والبرلمان واجه مروجي إشاعات كورونا

وأوضحت ان الفئة المروجة للاشاعات والتي تحذر من تلقي اللقاح يجب أن يتم التعامل معها ، منوهة ان البرلمان اصدر تشريع بشأن من يروج بمعلومات خاطئة تضر المصلحة العامة للوطن.

ونوهت إلى ضرورة ان ننظر إلى كفاءة النظام الصحي وتعامله مع المواطنين، حيث يجب أن يكون هناك استجابة سريعة للمواطنين،حيث ان قضية الصجي بمثابة أمن قومي.