تشكيل لجنة دائمة لأعمال الرقابة على الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة دائمة تختص بأعمال الرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية المطبقة، وجودة وسلامة الغذاء المقدم فى كافة المنشآت الفندقية والسياحية وأية منشأة تقدم المأكولات والمشروبات للسائحين.





وتكون هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة السياحة والآثار، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها (وزارات التنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والسياحة)، بالإضافة إلى المحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفتى المنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية.​

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