/664160/أميرة-صابر-خلال-لقائها-ببرنامج-كلام-في-السياسة-النظر-إلى-كفاءة-النظام-الصحي-ضرورة-والبرلمان-واجه-مروجي-إشاعات-كورونا-وأعداد-الملقحين-حتى-الأن-نسبة-ضعيفة-تستدعي-التغيير

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال حديثها ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الشاعات التي يتم ترويجها بشأن اللقاحات تسببت في أعراض عدد من الناس على تلقي اللقاحات بسبب الخوف الغير مببرر.

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وتابعت عضو التنسيقية أن لقاح كورونا حتى الآن هو الضمان الوحيد لمواجهة الفيروس، موضحة ان سرعة انتشار المتحور أوميكرون تستدعي الحذر والقلق.

أميرة صابر: مصر اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس

واستطردت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس منذ بداية جاجئحة فيروس كوروناـ لافتة إلى ان أعضاء البرلمان لهم دور كبير في التوعية بشأن أخذ اللقاح.

أميرة صابر: النظر إلى كفاءة النظام الصحي ضرورة.. والبرلمان واجه مروجي إشاعات كورونا

وأوضحت ان الفئة المروجة للاشاعات والتي تحذر من تلقي اللقاح يجب أن يتم التعامل معها ، منوهة ان البرلمان اصدر تشريع بشأن من يروج بمعلومات خاطئة تضر المصلحة العامة للوطن.

ونوهت إلى ضرورة ان ننظر إلى كفاءة النظام الصحي وتعامله مع المواطنين، حيث يجب أن يكون هناك استجابة سريعة للمواطنين،حيث ان قضية الصجي بمثابة أمن قومي.

أميرة صابر تحذر من حالة التراخي في التعامل مع فيروس كورونا

وتحدثت عضو التنسيقية عن حالة التراخي في التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية، في ظل انتشار المتحور الجديدة متحور أوميكرون، والذي ينتشر بشكل كبير حيث وصل معدل انتشار إلى 34 دولة.

ونوهت انه على الرغم من جهود الدولة الكبيرة في انتشار حملات التطعيم وعمل حملات توعوية، إلا أن هناك بعض المواطنين ما زال لديهم اعتراض على أخذ اللقاح، مشيرة أنه بالارقام توجد مشكلة في اعداد الملقحين.

مشيرة إلى أنه في ظل انتشار هذا المتحور الجديد يبجب الالتزام بالإجراءت الاحترازية وان يكون هناك سرعة في تلقي اللقاح بشكل كبير حتى يكون هناك مناعة لدى الأشخاص، قادرة على المجابهة والتصدي للفيروس.