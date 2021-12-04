مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، مباريات هامة ومن أبرزها مواجهة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي،و مباراة مصر والسودان فى كأس العرب.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات كأس العرب
مباراة الأردن ضد المغرب الساعة الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
لبنان ضد الجزائر في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD
السودان ضد مصر في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
فلسطين ضد السعودية في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد ضد تشيلسي الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي الساعة الخامسة مساء على قناة
ساوثهامتون ضد برايتون الساعة الخامسة مساء
وولفرهامبتون ضد ليفربول الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
واتفورد ضد مانشستر سيتي الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية ضد فياريال الساعة الثالثة عصرا
برشلونة ضد ريال بيتيس الساعة الخامسة والربع مساء
أتلتيكو مدريد ضد ريالمايوركا الساعة السابعة والنصف مساء
ريال سوسييداد ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ميلان ضد ساليرنيتانا في تمام الساعة الرابعة عصرا
روما ضد انتر ميلان في تمام الساعة السابعة مساء
نابولي ضد أتلانتا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس ضد باريس سان جيرمان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء
مارسيليا ضد ستاد بريست 29 في تمام الساعة السادسة مساء
ليل ضد فريق تروا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانياسبور ضد سيفاس سبور في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
طرابزون سبور ضد فريق أضنة ديمرسبور في تمام الساعة الثالثة عصرا
جالاتا سراي ضد فريق ألتاي في تمام الساعة السادسة مساء
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