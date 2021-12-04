موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون.. والتشكيل المتوقع

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون ترنت آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - جوردان هندرسون ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

القدم الذهبية

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم اليوم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صلاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 6 أهداف.

وقدم الريدز لقاء قوي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي لم يظهر بشكل جيد في المباراة، وقدم النجم محمد صلاح لوحة فنية خلال اللقاء بتسجيله هدفين بشكل أكثر من رائع.

وسجل أهداف ليفربول كلاً من هندرسون وجوتا وهدفين لمحمد صلاح، بينما سجل ه ديماراي جراي هدف إيفرتون الوحيد في المباراة.

وبذلك الفوز برتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 بالمركز الثالث، بينما يظل إيفرتون في المرك الرابع عشر بـ 15 نقطة.