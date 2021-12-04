ريال مدريد ضيفاً تقيلاً على سوسيداد فى الدوري الإسباني اليوم

/664163/ريال-مدريد-ضيفا-تقيلا-على-سوسيداد-فى-الدوري-الإسباني-اليوم

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد، فى المباراة المرتقبة التى ستجمع بين الفريقين في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وستذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد على قناة beIN SPORTS HD 3.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 36 مغرداً منفرداً بصدارة الليجا الاسبانية، بينما يظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 20 بالمركز الثامن.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جوني

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.