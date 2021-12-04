/664164/موعد-مباراة-منتخب-مصر-والسودان-اليوم-السبت-في-كأس-العرب

يخوض منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة السوداني فى الجولة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة فى قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجارى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد إقامة مباراتين بين الجزائر والسودان والذي فاز بها محاربو الصحراء برباعية نظيفة، وفوز منتخب مصر على نظيره لبنان.

تصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعة مصر برصيد 3 نقاط نفس نقاط المنتخب الوطني المصري ولكن الأفضلية لصالح محاربو الصحراء لتسجيله رباعية في شباك المنتخب السوداني. وتذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة، بينما جاء المنتخب اللبناني في المركز الثالث خلفا للمنتخب الوطني المصري.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

وقام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

وشهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

ويجمع لقاء اليوم بين المنتخب المصري واللبناني، في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.