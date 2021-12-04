الصحة: النظام الصحى صامد أمام جائحة كورونا ويعمل بكفاءة عالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسني، فى تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، إن كل الأدوية الموجودة فى بروتوكول علاج الإصابة بكورونا تصنع فى مصر، ولا يوجد بها نقص ويتم توفيرها بالمجان، "كما نفتخر بشباب الأطباء والتمريض والأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا".

وأشار إلى وجود جرعة معززة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وإلى قرار تلقيح الأطفال من سن 15 سنة إلى 12 سنة، موضحا أنه لا توجد إجابة علمية حول فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد لكورونا أوميكرون حتى الآن.

وأكد أن الهلع من المتحور الجديد غير طبيعي، ولكن يجب الحذر منه، مؤكدا أنه للحد من كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات.​