جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 59 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 55 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم، أن المستحقات بلغت 104 آلاف و838 دولارا أى ما يعادل مليونًا و641 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع الوزارة (من هنا)، وكذلك المنشورة عبر صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية فى الأردن؛ للاستعلام عن الأسماء. من جهته، أوضح الملحق العمالى فى تقريره للوزير، أنه فى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات 55 عاملا غادروا الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.