السكة الحديد تعلن مدة التأخيرات المتوقعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة:- واعتذرت الهيئة، للمسافرين عن هذه التأخيرات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها، مهيبة بالمسافرين اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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