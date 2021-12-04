تفقد السيسى الأعمال الجارية بمشروعات شبكة الطرق يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يتفقد عددًا من المحاور الجديدة بالقاهرة، ويستمع إلى مطالب المواطنين)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، تفقد، بعد ظهر أمس، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازى لطريق (القاهرة - السويس)، والذى سيصل بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة، مرورًا بمحطة النقل الجماعى الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذى سيصبح بمنزلة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة؛ بما يخفف الضغط عن طريق (القاهرة - السويس)، خاصة عند مدينة الأمل، ويساعد على اختصار الوقت والمسافة خلال تنقلات المواطنين من تلك المناطق والتجمعات وإليها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد أيضا أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذى لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع الرئيس مع المسؤولين والمشرفين بالمواقع، معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددًا على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا فى الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى توقف، خلال الجولة التفقدية؛ لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وتحت عنوان (مصر تحتفل غداً باليوم العالمى لذوى الهمم)، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن مصر تحتفل، غدا، باليوم العالمى لذوى الهمم، حيث أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن أصحاب الهمم العالية هم قلب مصر وأملها والجانب المضيء فى مستقبلها.

وكتبت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء فى مستقبلها، حيث يحتفل العالم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذى يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم فى التحدى والإرادة والعـزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن".

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم سعيها لتغيير نظرة المجتمع إلى ذوى القدرات الخاصة وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تحسين الفرص التعليمية المقدمة لهم ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس، حيث ارتفع عدد الطلاب المدمجين إلى 108 آلاف و244 طالبا وطالبة موزعين على 19 ألفا و5 مدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار أمين المجلس القومى لذوى الهمم أشرف مرعى إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة؛ لدعم الأشخاص ذوى الهمم، وقال إن حقوق هذه الفئة تأتى على رأس أولويات جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن وزارة الصحة بدأت فى وضع برامج للاكتشاف المبكر للإعاقة، والكشف عن مشكلة فقدان السمع عند المواليد من سن يوم، كما أن الجامعات بدأت فى إقامة مراكز لخدمة ذوى الهمم سواء فى التسجيل أو الحصول على العلم أو التحرك داخل الجامعة، منوها بأن هناك مشروعا يضم 5 جامعات لدمج الطلاب ذوى الهمم مع باقى الطلاب، حيث بدأت باقى الجامعات فى تطبيقه.

وأشار إلى تنفيذ وزارة الثقافة لـ 5917 نشاطا متنوعا للأشخاص ذوى الهمم وتأسيس فرقة (الشمس) كأول فرقة رسمية تابعة للدولة للأشخاص ذوى الهمم، لافتا إلى أنه تم إنتاج 5 عروض فنية للفرقة وتقدميها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى افتتاح فصول تنمية مواهب الأشخاص ذوى الهمم فى دار الأوبرا المصرية وقبول 55 طالبا مـن ذوى الهمم بأكاديمية الفنون.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تنظم على مدى شهر ديسمبر الحالى عددا من الفعاليات لذوى الهمم تتضمن جولات وأنشطة ترفيهية، وتنظم ماراثون جرى لضعاف السمع بمنطقة آثار سقارة، وبرنامجا لذوى الهمم الذهنية بمسرح العرائس، كما سيتم تنظيم زيارات للمتحف المصرى بالتحرير.

واقتصاديا، أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بممثل منظمة (يونيسف - مصر) جيريمى هوبكنز، موضحة أن وزير المالية أكد، خلال اللقاء، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، على نحو انعكس فى العديد من المبادرات التنموية، أهمها: المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، وبرامج "تكافل وكرامة" ودعم الخبز والسلع الغذائية، ومنظومة التأمين الصحى الشامل التى تحقق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة.

وأشار الوزير إلى حرصه على تعزيز سبل التعاون مع منظمة (يونيسف)، والاستفادة من خبراتها فى صياغة خطط وبرامج التنمية الوطنية، على النحو الذى يساعد فى التصدى لمخاطر تحدى ارتفاع معدل النمو السكانى، لضمان استدامة النمو الاقتصادى والاجتماعى؛ حتى تتمكن الدولة من توفير موارد للوفاء بالاحتياجات التنموية للمواطنين من حيث الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغيرها.

ومن جانبه، قال ممثل منظمة (يونيسف) مصر، إن هناك سجلا حافلا من التعاون مع الحكومة المصرية فى العديد من المجالات، لافتا إلى حرصه على تقديم كل أوجه الدعم لمبادرتى "تكافل وكرامة وحياة كريمة"، لما لهما من تأثير إيجابى فى مواجهة معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ باعتبارهما نموذجا رائدا للعديد من الدول الأخرى.

وأشاد بما حققته مصر من إصلاحات على الصعيد الاقتصادى والمالى والنقدى والنهج المتوازن الذى اتبعته فى التعامل مع أزمة جائحة "كورونا"؛ بما يراعى الحفاظ على صحة المواطنين من جانب، والأبعاد الاقتصادية من جانب آخر.

وعالميا، أشارت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان (وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى يستقيل رسميًا) إلى أن وزير الإعلام اللبنانى جورج قرادحى، قدم، أمس، استقالته رسميًا من منصبه، وقال إن قراره يأتى "حرصا على مصلحة بلدى وأهل بلدى، ولأننى لا أقبل أن أكون سببًا لأذية اللبنانيين فى السعودية والخليج".

وأضاف قرداحى - فى مؤتمر صحفى - "قصتى أصبحت معروفة، ولا أعتقد أن هناك داعيا لتكرار التفاصيل والتطورات منذ أن بثت المقابلة الشهيرة، ولا أعتقد أن هناك داعيا للتذكير بأن المقابلة أجريت قبل أكثر من شهر من تعيينى وزيرًا للإعلام، وما ورد فيها لا يلزم الحكومة بشيء، ولم أقصد فى كلامى الإساءة لأحد، بل دعوة صادقة لوقف الحرب لمصلحة الأطراف المتحاربة".