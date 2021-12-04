القوى العاملة: صرف ١.٨ مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت باستخراج ٥٥٠ شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منحة المولد النبوي الشريف باجمالى مليون و٨١١ الف جنيه لـ ٣٦٠٠ عاملا مسجلا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ ١١ عاملا بمبلغ ٥٣ ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج ١٨٣٢ شهادة امان .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتعيين ٤٣ شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها ٦١٠ شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على ٣٢٩ منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ ١٢٨ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على ١١٥ منشآت انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي ٥١٤ منشآت تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن ٤٥ محضراً للمنشآت المخالفة .