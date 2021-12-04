ننشر انجازات القوى العاملة في أسبوع

في إطار مبادرة "حياة كريمة"..سعفان" و"غراب" يفتتحان ملتقي توظيف يوفر 8258 فرصة عمل للشباب بالشرقية .. تعيين 17471 شابا في 6 محافظات .. تحصيل 697 ألف جنيه بالأردن والسعودية.. بدء التدريب علي صيانة الهاتف المحمول في الوادي الجديد .."ترحيل" العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا خارج الأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 25 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجاري- منها، شهد وزير القوى العاملة يرافقه محافظ الشرقية ملتقى توظيف يوفر 8258 فرصة عمل للشباب ، ويتفقد مركز التدريب والتعليم بالعبور ، وتعيين 17471 شابا في 6 محافظات وتحصيل 697 ألف جنيه مستحقات العمالة المصرية بالاردن والسعودية ، وتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل حتي 31 يناير 2022 بالسعودية ، وبدء التدريب علي صيانة الهاتف المحمول في الوادي الجديد .."ترحيل" العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا خارج الأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور بمحافظة الشرقية ، والذي يوفر 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات ، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 42 شركة بالمحافظة ، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية، بحضور الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

في مستهل كلمته خلال الافتتاح قال وزير القوي العاملة: إن اهتمام الوزارة بعقد ملتقيات التوظيف يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب تسهم في خفض نسبة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ، ورئيس مجلس إدارة معاهد العبور، فرص العمل المتوفرة في الملتقى والرواتب التي تقدمها الشركات المشاركة ، وشدد الوزير على أهمية التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور والمزمع البدء في تطبيقه يناير ٢٠٢٢، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور، مؤكدا أهمية أن يبدأ الشباب في الالتحاق بسوق العمل من خلال الفرص المتاحة ، التي تسهم فى اكتسابهم خبرات عديدة تفتح أمامهم مجالا واسعا وفرص أكثر في المستقبل.

كما تفقد وزير القوى العاملة ، يرافقه عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور ، ومركز التدريب والتعليم ATEC، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية لحضور فعاليات ملتقى التوظيف والذي يوفر 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات ، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 42 شركة بالمحافظة ، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية، بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأثنى الوزير على مركز التدريب والقاعات المجهزة والبرامج التدريبية المقدمة لطلبة المعهد، مؤكدا أن الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات واللغات تعد برامج أساسية ومهارات لابد من اكتسابها وتطويرها، موجها رسالته للشباب المتدربين بأهمية استمرارهم في اكتساب مزيد من الخبرات، خاصة وأن الدولة المصرية تتجه بخطى واسعة نحو التحول الرقمي قائلا: "لازم تشتغل على نفسك طول الوقت".

وبدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بدخول المواطنين مبنى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها إلا بإثبات شهادة تلقي اللقاح ، أو تقديم نتيجة مسحة PCR حديثة .

وتابع وزير القوى العاملة تطبيق القرار على مستوى الوزارة والمديريات، مؤكداً أن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلي أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق ذلك.

واستكملت وزارة القوى العاملة المقابلات الشخصية الخامسة لاختيار الشباب للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات ، وحاسبات ) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018،و2019، و 2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواي للتكنولوجيا مصر ".

وقال وزير القوى العاملة: إنه تم البدء في البرامج التدريبية اونلاين لـ 30 مدرباً من أصل 120 مستهدف لتدريب 5000 شاباً خلال عامين على البرامج المتخصصة

- Artificial Intelligence

- BIG Data

- Cloud computing

- Routing And Switching

- Security Training

وأشار الوزير إلي أن الشركة ستمنح في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول اختبار الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة لدعم أفضل المتدربين، مؤكدا أنه على الراغبين في الإلتحاق بهذه البرامج تسجيل بياناتهم عن طريق الرابط: http://trmom.manpower.gov.eg .

كما تابع سعفان، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوى ببورسعيد ، بعقد الاختبار النهائي لـ 16 متدرباً و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حى الضواحي ببورسعيد ، علي مهن التفصيل والخياطة، وتوصيل الكهرباء وذلك بمشاركة منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية ، وسميحة محمد ، وسلمى الشافعى من لجنة الاختبار بوزارة القوي العاملة .

ونظمت المديرية ، زيارة تفقدية لشركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للإستثمار، بمشاركة 37 من المتدربين بمركز التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، بحضور مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، وسنتل كومار مدير عام الشركة .

وقال مدير المديرية : إن الزيارة تاتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء دورة تدريبية للشباب من الجنسين على مهنة صيانة أجهزة التليفون المحمول بمركز التدريب المهني بالخارجة من 15 ديسمبر الجاري وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن الدورة التدريبية مقدمة من اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 15 متدرباً ومتدربة ، ويشارك فيها ذوى الهمم والقدرات لدمجهم في المجتمع ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

كما نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة إرشادية للفتيات المتدربات علي مهنة الخياطة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة "، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية " الـ ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة " .

وقد نظمت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية جلسة تدريبية خاصة بعنوان: "المبادرة العالمية الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ،في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمى لحقوق الانسان .

كما قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية بتنفيذ برنامج تدريبى لـ 50 سيدة من قادة مجتمع القطاوي بمحافظة القليوبية على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الآمن فى حالات الطوارئ .

جاء ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، وبناء على توجيهات الوزير وإيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة

وشاركت مديرية القوى العاملة ببني سويف ، في يوم السلامة والصحة المهنية بشركة تيتان للأسمنت وذلك في إطار اهتمام الوزارة بملف السلامة والصحة المهنية ونشر قيمها بين الشركات والمجتمع ككل وذلك بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وأكد أحمد معوض، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، حرص الوزارة على متابعة ملف السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على صحة العاملين من ناحية، ومصلحة المؤسسات من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن حضور هذا اليوم يأتي بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتأكيد على ضرورة اعتبارها أسلوب حياة.

كما عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان: "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية"٢٠٣٠، بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة ، بحضور 21 مشاركا منهم 18 من الإناث ، تحت شعار المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالوحدة وأهدافها والإجراءات الاسترشادية نحو كيفية التعامل فى حالات العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة مفهوم السلامة والصحة المهنية ودورها فى تأمين بيئة العمل .

ونظمت مديرية القوي العاملة ندوة بمركز التدريب المهني بسوهاج للتعريف بحملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة التعاون المستمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية العاملين بالمديرية والاستعانة بهم في الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية داخل المنشآت .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية أن هدف هذه الندوات التعريف بالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والذي أكد علي إنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأن التحليل الذي يعتد به فقط هو الذي تقوم به اللجنة ، فضلا عن الإجراءات التنفيذية للحملات والضوابط التي تعمل بها ومنها : سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ ، وإتاحة التظلم الفوري من النتائج لمن يثبت إيجابية تحليله أمام لجنة من مصلحة الطب الشرعي للبت في صحة تظلمه .

وأعلنت المديرية إنتهاء فعاليات الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة والتي استمرت أربعة أسابيع بالمركز .

وأوضح الوزير أن التدريب يتم علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ ، والتحضير والمشروبات ، والاستقبال ، وخدمة الغرف والمغسلة ، مشيرا إلي أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% .

وأضاف سعفان أن الدورة التدريبية التى تم عقدها تخرج منها 40 متدربا ومتدربة من خريجي الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا ، وتم تشغيل 13 متدرب منهم في فنادق هيلتون الاقصر ، ونايل كروزر ، وswiss inn resort بالغردقة ، sultan gardins resort بشرم الشيخ ، ومطعم apple food .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 16864 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات دمياط ، والجيزة ، والقاهرة ، والإسماعيلية ، والفيوم ، والقليوبية ، والغربية ، بلغت 617 ألفاً و 338 جنيها ، والتفتيش على 2812 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 10324 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 10324 عاملا.

وعلى جانب آخر ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن الأردن أعطت مهلة للعمالة الوافدة ومنها المصرية حتى 15 ديسمبر الجاري سيتم بعدها أبعاد غير الحاصلين على المطعوم من فيروس كورونا خارج البلاد خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بابراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي بعمان ، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 58 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 29 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 40 ألفاً و 43 دولاراً ،أى ما يعادل 627 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ولقى 3 مصريين، مصرعهم فى حادث انهيار أعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة، مما أدى إلى انهيارها وسقوطهم داخلها ، وذلك بمحافظة المفرق فى العاصمة الأردنية عمان.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، كشف عن أسماء الثلاثة الذين لقي حتفهم وهم : علاء طلعت السيد عبدا لله، وخالد علي عبد الونيس حسين ، وعمرو عبد الحميد يوسف جودة وجميعهم من محافظة الفيوم.

وأصدر الوزير توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القسم القنصلي والمستشار القانوني بالسفارة لمتابعة ملابسات الحادث وتحقيقات الأمن العام للوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيق المبدئي .

كما أصدَر وزير القوى العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة المواطن السيد محمود السيد أحمد أثر انفجار لغم من مخلفات الغزو فى منطقة الشاليهات الجليعة بالكويت في أثناء عمله بمشروع ميناء عبدالله التابع لشركة كى سي سي للهندسة والمقاولات.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأبناء عمومة المتواجدين بالكويت وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة.

كما تلقى سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة ، كشف عن إصدار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلي 31 يناير 2022.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض، بلغت 16 ألفاً و771 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 70 ألفا و270 جنيها مصريا تقريبا .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى المرحوم"محمد.أ.م.ع.ر" والذى كان يعمل لدى شركة سعد على العيسى للمقاولات بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأخيراً تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، كشف فيه عن أن وزارة الداخلية السعودية سمحت بالقدوم المباشر إلى المملكة من (مصر ، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل،وفيتنام، والهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدء من الأربعاء القادم.

وأشار تقرير الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، إلي القرار يعتبر خبر سار لجميع الفئات والذين يقدر عددهم تقريباً مليون وستمائة ألف عامل مصري وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين ، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات .