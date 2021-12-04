تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. لبنان تصدر قرارات مهمة بإجراءات احترازية جديدة...

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس

"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى صدور قرارات مهمة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

وأشار المتحدث الرسمي إلي من هذه القرارات فرض على العاملين بقطاعات الصحة، والتربوي، والسياح ، والنقل العام ، والموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها، والقطاع العسكرى، والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملحقين بجرعتين من اللقاح المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة للفحص المخبر لفيروس كورونا BCR مرتين فى الأسبوع، فى اى من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج.

وكشفت الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد عن أن من هذه القرارات أنه من 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا تفرض قيودا على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة، ويستثنى من ذلك الأشخاص الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملا نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا BCR لاتتعدى مهلتها ٤٨ ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

كما تضمنت القرارات منع اقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمائة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفى الحالة التى يتجاوز فيها عدد الحضور المائة شخص يجب الاستحصال مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

ويخضع جميع الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريرى الدولى بعد 10 ديسمبر الجاري ضمنا لعدد من الشروط منها أن يكونوا قد أتموا جرعتى اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو إظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا BCR لا تتعدى مهلتها ٤٨ ساعة من صدورها.

وأن يتم التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جوا قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريرى، والخضوع للفحص المخبري لفيروس كوروناBCR في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشرة سنة ومافوق، فضلا عن تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتبارا من ١٦ ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل مع التشديد على الحد من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافة إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملحقين (جرعة واحدة على الأقل) فى المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد كافة.

كما يتم متابعة تطبيق خطة وزارة السياحة المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا والحزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة، بالإضافة إلي أنه اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري ، عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقى جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة فحص سلبية للفحص المخبري لفيروسBCR لاتتعدى مهلتها ٤٨ ساعة من صدورها.