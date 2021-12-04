بعد نجاحه في القاهرة السينمائي..عرض فيلم «أبو صدام» بدور العرض في هذا الموعد

/664167/بعد-نجاحه-في-القاهرة-السينمائيعرض-فيلم-أبو-صدام-بدور-العرض-في-هذا-الموعد

يستعد كلا من الفنان محمد ممدوح بجانب الفنان الشاب أحمد داش، لعرض فيلمها الجديد «أبو صدام» بدور العرض المصرية، أتى ذلك بعد الإشادات التي تلقاها العمل أثناء عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43.

دوت الخليجيرصد تفاصيل فيلم «أبو صدام» لأحمد داش ومحمد ممدوح وموعد عرضه

ويعرض فيلم «أبو صدام» بدور العرض السينمائية المصرية بداية من 22 ديسمبر الجاري.

وعرض الفيلم لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، في مهرجان القاهرة السينمائى وأقيمت سجادة حمراء لأبطال وحضور العمل، حيث حرض على الحضور ومشاهدة العمل، عبير صبري، درة، آسر ياسين، أمير المصري، عمر الشناوي، تامر حبيب، احمد داوود وزوجته علا رشدى، مريم الخشت، سارة نخلة، ناهد السباعي، إنجى المقدم، أروى جودة، رشا مهدى، جورجينا طواف، سينتيا خليفة، هبة السيسى.

محمد ممدوح يخوض بطولته السينمائية لأول مرة

ويجسد ممدوح خلال أحداث فيلم «أبو صدام» دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه.

فيلم «أبو صدام» هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة «سي سينما»، ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43

الجدير بالذكر، أنه تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان ومنع وقوع أي أضرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).