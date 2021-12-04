جدة - نرمين السيد - عقد المهندس كامل الوزير- وزير النقل، اجتماعا موسعا مع سيرجيو كوربانوف الرئيس التنفيذى لشركة ترانسماش هولدينج مصر، الممثل للتحالف الروسى المجرى المورد لصفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، والتى تعد الصفقة الأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفنى شامل توريد قطع الغيار والتدريب لمدة 12 عامًا لجميع عربات الصفقة.





ويتضمن الاتفاق بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدينج، توفير الدعم الفنى بواسطة 20 خبير من شركة ترانسماش هولدنج بورش الهيئة لتدريب المهندسين والعاملين المصريين على أعمال الصيانات والعمرات بما فيها العمرة الجسيمة للعربات وكذلك إنشاء شركة ورشة صيانة حديثة بمنطقة أبوزعبل التابعة لهيئة السكك الحديدية وامدادها بجميع المعدات الحديثة اللازمة لصيانة عربات الركاب التى ستقوم الشركة بتوريدها. وأكد المهندس كامل الوزير، أن الاتفاق يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية واستمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، لافتًا إلى أن وزارة النقل توقع عقود الصيانة لجميع التعاقدات الحديثة، وذلك فى إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة ترتكز على خمس محاور لتطوير منظومة السكك الحديدية، ويأتى فى مقدمتها تطوير وتحديث الورش لرفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومى للوحدات المتحركة وانتظام جداول التشغيل. حضر الاجتماع المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية. جدير بالذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية". يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ورفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومى للوحدات المتحركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النقل: الاتفاق مع ترانسماش لتقديم الدعم الفنى لـ1300 عربة قطار لمدة 12 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.