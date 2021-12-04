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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين مشيدًا بأدائهم وتدريبهم حيث شهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبى قير بالإسكندرية، المسابقات فى ألعاب "تنس الطاولة، ورفع الأثقال، وكرة الهدف، وكرة القدم، وألعاب القوى".
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الجامعة فى مختلف المسابقات تساهم فى تكوين جيل متميز من ذوى القدرات الخاصة فى إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان المصرى.
والطلاب الفائزون هم: عمرو عماد فضل المركز الأول "جرى 100متر"، وعمرو عماد فضل المركز الأول ألعاب قوى "وثب"، وفاطمة أشرف صالح المركز الأول ألعاب قوى "رمح"، ومروة إبراهيم حامد المركز الأول رفع أثقال، وحامد إبراهيم حامد المركز الأول رفع أثقال، وأحمد سمير محمد المركز الأول رفع أثقال، ومؤمن السيد حسن المركز الأول رفع أثقال، وفاطمة أشرف صالح المركز الثانى ألعاب قوى "جولة"، ومارينا ماجد جورج المركز الثانى ألعاب قوى "وثب"، ومحمد هانى محمد إبراهيم المركز الثانى رفع أثقال، وعمرو أيمن المركز الثالث تنس طاولة، وعايدة جرجس المركز الثالث رفع أثقال، وشهاب الدين على المركز الثالث رفع أثقال "ذهنى".
جدير بالذكر أن فعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية، شارك فيها 700 طالب وطالبة يمثلون 22 جامعة مصرية وهى "الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - أسيوط - طنطا - المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادى - بنى سويف - بنها - كفر الشيخ - الاقصر - أسوان - مدينة السادات - جامعة الأزهر أسيوط - العريش - بورسعيد - وزارة التعليم العالى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز 13 طالبا من جامعة القاهرة بمراكز متقدمة فى بارالمبياد 2020-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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