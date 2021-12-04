فوز 13 طالبا من جامعة القاهرة بمراكز متقدمة فى بارالمبياد 2020-2021

جدة - نرمين السيد - فاز 13 طالبا من طلاب جامعة القاهرة بالمراكز الأولى فى فعاليات اللقاء الرياضى للأشخاص ذوى القدرات الخاصة لطلاب الجامعات المصرية "بارالمبياد الجامعات المصرية"، للعام الجامعى 2020- 2021 والذى أقيم خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى يوم 2 ديسمبر فى مدينة الإسكندرية تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة".





وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين مشيدًا بأدائهم وتدريبهم حيث شهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبى قير بالإسكندرية، المسابقات فى ألعاب "تنس الطاولة، ورفع الأثقال، وكرة الهدف، وكرة القدم، وألعاب القوى".

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الجامعة فى مختلف المسابقات تساهم فى تكوين جيل متميز من ذوى القدرات الخاصة فى إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان المصرى.

والطلاب الفائزون هم: عمرو عماد فضل المركز الأول "جرى 100متر"، وعمرو عماد فضل المركز الأول ألعاب قوى "وثب"، وفاطمة أشرف صالح المركز الأول ألعاب قوى "رمح"، ومروة إبراهيم حامد المركز الأول رفع أثقال، وحامد إبراهيم حامد المركز الأول رفع أثقال، وأحمد سمير محمد المركز الأول رفع أثقال، ومؤمن السيد حسن المركز الأول رفع أثقال، وفاطمة أشرف صالح المركز الثانى ألعاب قوى "جولة"، ومارينا ماجد جورج المركز الثانى ألعاب قوى "وثب"، ومحمد هانى محمد إبراهيم المركز الثانى رفع أثقال، وعمرو أيمن المركز الثالث تنس طاولة، وعايدة جرجس المركز الثالث رفع أثقال، وشهاب الدين على المركز الثالث رفع أثقال "ذهنى".

جدير بالذكر أن فعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية، شارك فيها 700 طالب وطالبة يمثلون 22 جامعة مصرية وهى "الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - أسيوط - طنطا - المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادى - بنى سويف - بنها - كفر الشيخ - الاقصر - أسوان - مدينة السادات - جامعة الأزهر أسيوط - العريش - بورسعيد - وزارة التعليم العالى".