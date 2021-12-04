نائب المحافظ: إعادة البريق لمنطقة القاهرة التاريخية مع إزالة عزبة أبو قرن

جدة - نرمين السيد - أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة مصر القديمة تتم على قدم وساق ودون أى تعطيل حيث وصل أعداد الأسر الذين تم إخلاؤهم إلى 3976 أسرة.





وصرحت عبدالمنعم بأن منطقة "القاهرة التاريخية" تخضع لمشروع تطوير يهدف لإعادة البريق لتلك المنطقة ذات المعالم الشهيرة والإرث الحضارى العريق، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع فى إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافى وحضارى وسياحى، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية. وأضافت عبدالمنعم، أن من أهم المراحل التى تسهم فى تحقيق المشروع القومى والحضارى إحياء القاهرة التاريخية وحديقة تلال الفسطاط، هى الانتهاء من إزالة عزبة أبو قرن العشوائية بمنطقة مصر القديمة والتى سوف يقام على أرضها مشروع تلال الفسطاط. جدير بالذكر، أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحى عالمى نظرا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية فى مصر وإفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - مارى جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودى وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة والتى تم تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

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