تعيين 43 شابا من مختلف المؤهلات بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ صرفت منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى مليون و811 ألف جنيه لـ3600 عامل مسجل، وصرف منح للرعاية الصحية لـ11 عاملا بمبلغ 53 ألف جنيه، بالإضافة لاستخراج 1832 شهادة أمان.





وقال سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - إن المديرية استخرجت 550 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، منوها بأنه تم بتعيين 43 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 610 شباب. من جانبه، أوضح علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضى - أنه بمجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 329 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ128 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 116 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، أما بمجال تفتيش العمل، فقد تم التفتيش على 514 منشأة تفتيش دورى وحملات أسفرت عن تحرير 45 محضرا للمنشآت المخالفة.

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