الرى: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3452 كم

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3452 كيلو مترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4455 كيلو مترًا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2433 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطى، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه وصلت إلى 10340 كيلو مترًا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلو مترًا، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 34 كيلو مترًا، وجارى العمل فى باقى الأطوال.