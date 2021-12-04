القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، إن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

وأضاف أنه بموجب القانون يتم إيقاف الترخيص أو إلغاؤه إذا حصلت الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد، نظير توفير فرصة العمل، أو إذا قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مؤكدا حرص الوزارة على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.