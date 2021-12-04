إزالة ٢٢ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٩٠ مليون متر مربع في...

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات البحيرة والدقهلية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج

- تأهيل ترع بأطوال ٣٤٥٢ كيلومتر والعمل فى ترع بأطوال ٤٤٥٥ كيلومتر

فى اطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .. صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٢٢ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٩٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وقد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الازالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة ردم بناحية الشوش بمركز سوهاج بمساحة (٢٨٠٠) متر مربع وذلك بمعاونة الوحدة المحلية بمركز سوهاج وشرطة سوهاج.

كما تم تنفيذ عدد (٦٠) قرار ازالة لمخالفات ردم على مساحة ٣٢٠٠٠ متر مربع بقرية الزاوية وقرية الميمون ومدينة الواسطى بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٨) قرار ازاله بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة (٧١٠) متر مربع بالتنسيق مع قوات أمن ميت غمر ، كما تم تنفيذ عدد (٢٧) قرار ازاله بمركز اجا بمحافظه الدقهلية بمساحة ٢٥٢٢ متر مربع ، منها (٤) قرارات ردم و (٢٣) قرار متنوع بالتنسيق مع شرطه مركز اجا.

وتم تنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة عبارة عن مبانى بالبلوك ومونة الأسمنت على مساحة ٧٧٤ متر مسطح بناحية ديرابوحنس بمركز ملوى بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة.

كما تم تنفيذ عدد (٤٢) قرار إزالة منهم عدد (٢٥) قرار لمبانى مخالفة بمساحة ٢٢٥٩ متر مربع وعدد (١٧) قرار ردم بمساحة ٥٨٥ متر مربع بناحيه الطامية وبنى شقير وأم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس مدينه منفلوط.

وفى محافظة البحيرة تم إزالة عدد (٥١) مخالفة ردم بالمجري المائي بمساحة ٦٥٠٥ متر مربع وعدد (٤٨) مخالفة متنوعة بمساحة ٣١٩٦ متر مربع بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود وكوم حماده وذلك بوجود قوات مديرية امن البحيرة في جميع المراكز.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٤٥٢ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٤٥٥ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٤٣٣ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٣٤٠ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٤ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.