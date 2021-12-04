القوي العاملة : بدء فعاليات الدورة الثالثة للفندقة الشاملة بسوهاج

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، وذلك

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وتستمر لمدة ستة أسابيع.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه سيتم التدريب علي ثلاثة أقسام رئيسية هي : الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات ، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .

وقال سعفان : إنه تم اختيار 20 متدرباً منهم 12 ذكوراً و 8 إناثاً ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة للاشتراك في الدورة الجديدة بعد اجتياز المقابلات الشخصية من بين 40 متقدماً انطبقت عليهم شروط التدريب للالتحاق بتلك الدورة، لافتا إلي أنه تم الاختيار طبقا لمعايير الأفضلية في الكفاءة والمؤهل العلمي وحسن المظهر والرغبة في الالتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج : إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

وأشار مدير المديرية إلي أن من مميزات التدريب منح شهادة معتمدة باتمام الدورة من المديرية وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، وبدل نقدي يومي قدره 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.

كما أن تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا ، وتأمين ضد إصابة العمل ، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وقال مدير المديرية : إن التدريب يشمل أيضا ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وحقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، رقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

وأوضح مدير المديرية أنه يتم توزيع المنهج على المتدربين الذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وقسم التدريب بالهيلتون ، مشيراً إلى أنه تم توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

وشدد علي ضرورة حصول المتدربين علي شهادات تلقي اللقاح ، وقد قامت المديرية بتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .