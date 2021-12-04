انخفاض في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء.. والعظمى بالعاصمة 23 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت أتربة عالقة نهارا بعدة مناطق فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة
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