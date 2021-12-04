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انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي أحدث أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2021 حيث يعتبر البنك الأهلي المصري واحد من أهم وأعرق البنوك في مصر والذي يوفر خدمة بيع وشراء العملات الأجنبية في مصر بخدمة ممتازة وأسعار جيدة ويعتبر البنك الأهلي هو خيار المصريين الأول في جميع التعاملات البنكية نظرا لانتشار فروعة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والخدمة المتميزة التي يقدمها البنك دون روتين أو تعطيل وتشهد أسعار العملات الأجنبية وأسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار هذه الأيام نظرا للتفاؤل حيال انحصار وباء كورونا وعوده الأعمال لسابق عهدها ونقدم لكم متابعينا الأعزاء أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم.
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2021
تعرف الآن علي آخر أخبار أسعار العملات الأجنبية في مصر حيث تشهد أسعار العملات في مصر حالة من الاستقرار في الأسعار واليكم متابعينا الأعزاء أحدث العملات في البنك الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2021 كما تم إعلانها علي الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري:
- أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم
- أسعار اليورو في البنك الأهلي اليوم
- أسعار الجنية الاسترليني في البنك الأهلي اليوم
- أسعار الين الياباني في البنك الأهلي اليوم
|العملة
|سعر البنكنوت
|سعر التحويل
|دولار
|بيع 15.74
|بيع 15.74
|شراء 15.64
|شراء 15.64
|يورو
|بيع 17.8381
|بيع 17.8381
|شراء 17.631
|شراء 17.631
|جنية استرليني
|بيع 20.9484
|بيع 20.9484
|شراء 20.6604
|شراء 20.6604
|ين ياباني
|بيع 13.9329
|بيع 13.9329
|شراء 13.7664
|شراء 13.7664
أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم أسعار العملات العربية
يبحث الكثير من المتابعين وخاصة أسر المصريين العاملين بالدول العربية عن أحدث أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري واليكم متابعينا بيان بأسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2021 وفقا لبيان البنك وأهم العملات هي:
- أسعار الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم
- أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم
- أسعار الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي اليوم
- أسعار الريال العماني في البنك الأهلي اليوم
|العملة
|سعر البنكنوت
|سعر التحويل
|دينار كويتي
|بيع 52.0331
|بيع 52.0331
|شراء 49.2459
|شراء 49.2459
|ريال سعودي
|بيع 4.1958
|بيع 4.1958
|شراء 4.1825
|شراء 4.1825
|درهم أماراتي
|بيع 4.2645
|بيع 4.2645
|شراء 4.2854
|شراء 4.2854
|ريال عماني
|بيع 40.8842
|شراء 39.6954
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