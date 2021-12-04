النائبة ألفت المزلاوي تكتب:  المعاقون في مصر يعاقون ولا يعيقون

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في يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، يطل علينا اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ذلك اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في مختلف المجالات الحياتية سواء كانت السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية والاجتماعية.

دوت الخليج يرصد تعليق ألفت المزلاوي فى اليوم اعالمي لذوى الاحتياجات الخاصة

اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة

وفي هذا الإطار نشير إلى أن مبادرة يوم التحدي تم إطلاقها من خلال جمعية رسالة لتقدير أبطال التحدي، تسلط الضوء على ذوي الهمم وحقوقهم في المجتمع والعمل من أجل دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي بدون أي تمييز، وتقام المبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب و الرياضة.

ونجد هنا أن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يسعى إلى إقامة الفعاليات التوعوية التي يتم من خلالها تعريف المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة والحقوق التي يجب أن يكفلها المجتمع لهم، ومن أهم تلك الحقوق هو عدم التمييز ضدهم.

وفي هذا الصدد كانت القيادة السياسية حريصة بشكل دائم على دعم ذوي الهمم والتأكيد على أهمية مشاركتهم في جميع نواحي الحياة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بذوي الهمم فقد تم اطلاق عام ٢٠٢٢ بأنه عام ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

ونؤكد هنا أن الدولة لا تنسى أبناءها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمنحهم جميع الحقوق وفقًا للقانون والدستور، فالدولة تحرص على تمكين ذوى القدرات الخاصة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك تأهيلهم بالوسائل المختلفة إلى سوق العمل.

فالدولة تسعى دائمًا إلى دعم أصحاب الهمم ومتحدي الإعاقة من أجل اندماجهم في المجتمع باعتبارهم أحد العناصر المهمة في رفع علم مصر خلال المنافسات القارية والعالمية على المستويات المختلفة الرياضية والثقافية والفنية.

ومما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم فقد طرحت الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة، ويستفيد من هذه البطاقات، 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وذلك للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، وقد تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة؛ إذ يقوم بتحديد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهنا نشير إلى أن السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قد هنأت أصحاب الهمم في اليوم العالمى لهم، ووجهت لهم التحية قائلة: تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضىء في مستقبلها.

وبمناسبة الاحتفال بيوم التحدي فقد حرصت جميع مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات لذوى القدرات الخاصة، وفتح الحدائق والمتنزهات مجانًا. وفي هذا السياق لا ينبغي أن ننسي أن نوجه الشكر والتقدير إلى كل الذين قدموا كل ما لديهم من جهد وعرق، لإسعاد أبنائنا ذوي القدرات الخاصة، وتنمية دورهم في المجتمع، والمساعدة في الخروج بهم إلى دائرة الأضواء والإنجازات والبطولات. فيوم التحدي هو يوم أبطال بلا منازع أو منافس.