نتائج البطولة الأولى للخماسى الحديث للجامعات (صور)

جدة - نرمين السيد -

وشارك فى البطولة 30 طالبًا و25 طالبة من 9 جامعات "الأمريكية بالقاهرة، حلوان، عين شمس، الإسكندرية، القاهرة، الكندية، مصر للمعلوماتية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التعليم العالى".

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، وكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور رأفت عبد المنصف مدير البطولة، ومحمد عبدالرحمن مسئول البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات.

وأسفرت النتائج عن الآتى:-

سباقات الفردى طلبة:-

- المركز الأول: الطالب نورالدين كريم "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

- المركز الثانى: الطالب محمد أسامة الجندى "جامعة مصر للمعلوماتية".

- المركز الثالث: الطالب مهند طارق شعبان "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

سباق الفردى طالبات:-

- المركز الأول: الطالبة سلمى أيمن عبدالمقصود "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

- المركز الثانى: الطالبة هايدى عادل كمال "الجامعة الأمريكية بالقاهرة".

- المركز الثالث: الطالبة نورين بوليس لمعى "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

نتيجة الفرق طلبة:-

- المركز الأول: "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

- المركز الثانى: "الجامعة الكندية".

- المركز الثالث: "جامعة الإسكندرية".

نتيجة الفرق طالبات:-

- المركز الأول: "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

- المركز الثانى: "الجامعة الأمريكية بالقاهرة".

- المركز الثالث: "جامعة الإسكندرية".

وسلم الدكتور كرم الدكتور صبحى حسانين، درع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات إلى اللاعب أحمد أسامة الجندى - البطل الأوليمبى، والدكتور شريف العريان - رئيس الاتحاد المصرى الخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والجامعة الأمريكية.

تأتى البطولة برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.