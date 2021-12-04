لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لـ521 حالة خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى.





وأثنى مدبولى، على الجهود، التى تقوم بها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء فى التعامل الفورى مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار فى تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير جميع سبل الدعم الممكن لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين، واتساقا مع جهود الدولة فى هذا القطاع.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصرى، أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 521 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاستجابات خلال شهر نوفمبر الماضى شملت صدور 239 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 97 عملية جراحية، وإصدار 26 قرارًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضًا عمل الإجراءات الطبية لـ105 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 54 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ73 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصرى، إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 4 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونيًا، مؤكدًا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.