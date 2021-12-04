الهجرة تنظم رحلة لوفد يضم 34 شخصية من مؤسسة أمريكية إلى مصر

وأًوضحت نبيلة مكرم، بحسب بيان اليوم السبت لوزارة الهجرة، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار مواصلة جنى ثمار سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأعربت وزيرة الهجرة، عن بالغ سعادتها وترحيبها بتنظيم هذه الرحلة والتى تعد الثانية إلى مصر، وكانت الأولى فى مارس 2018، مضيفة أنه تم التباحث حول ترتيبات هذه الرحلة خلال زيارة إسراء نوار إلى مصر فى أكتوبر الماضى.
وشددت الوزيرة، على أن مثل هذه الفعاليات لها أهمية قصوى فى التأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والتسامح والتعايش الذى تمتزج فيه كل الحضارات والثقافات دون تمييز، وهو ما يؤكده دومًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة قبول الآخر وتربية النشء على ثقافة الاختلاف والتنوع وغرس قيم المساواة والعدالة فى المجتمع.
من جانبه، أعرب السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، عن امتنانه لتنظيم هذه الرحلة التى تعد الثانية إلى مصر، موضحًا أنه تم التباحث حول جميع النواحى التنظيمية لهذه الرحلة بحضور إسراء نوار وأعضاء من الوفد الأمريكى المشارك، وتابع: "هذا الحدث يعد جسرًا للتقارب فيما بين الثقافات والأديان المتعددة ويسهم بحق فى إذابة الفوارق بين أناس يعيشون معنا فى هذا العالم".
فيما أعربت إسراء نوار، عن سعادتها بتنظيم الرحلة الثانية لمؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية إلى مصر، ونقلت تحيات وتقدير الوفد الأمريكى المشارك إلى الشعب المصرى، قائلة إنهم متشوقون إلى رؤية أرض الكنانة التى سجلت أمجادًا عبر التاريخ، ومن المقرر أن يلتقى الوفد بالشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومكتبة الإسكندرية.
وأضافت نوار، أن أعضاء الوفد الأمريكى المشارك انبهروا كثيرًا بحفل موكب نقل المومياوات الملكية الذى جرى فى إبريل الماضى، وأعربوا عن حماسهم البالغ لزيارة مصر منذ ذلك الحين، لافتة إلى الفيلم التسجيلى الذى عرض خلال الحفل وقدمه النجم المصرى خالد النبوى، والذى استعرض جوانب متعددة من تاريخ مصر وثقافتها، الأمر الذى يؤكد أنها أرض الأديان السماوية ومهد الحضارات والتعايش بلا فوارق أو تمييز.
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