توقيع بروتوكول لإتاحة وحدات سكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقعت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس على حسن محمد، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بُروتوكول تعاون مشترك بهدف إتاحة وحدات سكنية بمشروع "درة الوادى" فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى حضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.





وأوضحت مى عبدالحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، سيتخذ الإجراءات اللازمة نحو طرح وتسويق الوحدات السكنية موضع البروتوكول، وذلك من خلال إعداد كراسات الشروط لكل إعلان بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن متضمنة الضوابط والاشتراطات العامة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم على الموقع الإلكترونى، وأساليب الحجز والسداد.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق سيتابع إجراءات الحجز الإلكترونى من قبل العملاء الراغبين فى شراء تلك الوحدات، مع دراسة طلباتهم والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على الوحدة السكنية، مع توزيع الطلبات المقبولة مبدئيًا على البنوك الممولة للوحدات لإجراء الدراسة الميدانية والائتمانية، لإتاحة التمويل العقارى اللازم للعملاء الراغبين فى شراء تلك الوحدات السكنية، والتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على هذه الوحدات، مع التنسيق مع صندوق تمويل المساكن بشأن تخصيص هذه الوحدات السكنية للعملاء المقبولين وفقًا للشروط والضوابط المقررة والمعمول بها لديهم.

وأضافت أن الوحدات السكنية موضع البروتوكول ستخضع لمبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة فى جلسته المنعقدة فى 13 يوليو 2021، للعملاء منخفضى ومتوسطى الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة ولمدة أقصاها 30 عامًا، وذلك وفقًا لعدة شروط أبرزها: أن يكون العميل مصرى الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى للعميل من منخفضى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهرياً للأعزب، ومبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً للأسرة "الزوج/الزوجة /الأولاد القصر"، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى للعميل من متوسطى الدخل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب ومبلغ 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب، وألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر" قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى السابقة الصادرة من البنك المركزى المصرى، وأن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن هذا البروتوكول جاء عقب توقيع بروتوكول تعاون، منذ عدة أيام، مع محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة فى عدة مدن بالمحافظة.

وأوضح المهندس على حسن، أن البروتوكول يهدف لتوفير 507 وحدات سكنية بمشروع دُرة الوادى فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بمساحة 110 م2 للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقارى، وسيتم طرح الوحدات فى إعلانات متتالية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مضيفًا أنه سيتم طرح 160 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول، على أن يتم طرح الوحدات المتبقية تباعًا مع تحديد سعر الوحدات وفقًا لشروط كل إعلان.

وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه قريبًا سيتم توفير جميع التفاصيل اللازمة حول هذه الوحدات ومواقعها ومستندات الحصول عليها، بما يساهم فى عملية حجزها، وكذلك تسجيل الوحدات بأسماء المستفيدين وقيد الرهن العقارى لصالح جهات التمويل فور سداد كامل الثمن للوحدة السكنية.