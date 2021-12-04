الجيزة ترصف محاور مرورية فى أحياء ومراكز المحافظة (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالأحياء والمراكز والمدن لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.





وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، خطط الرصف الجارية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومراكز البدرشين والعياط؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

وتابع محافظ الجيزة تنفيذ أعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة لشارع مراد فى الاتجاه المؤدى الى ميدان الجيزة بالتوازى مع بدء الرصف بالاتجاه الآخر للطريق بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف شارع الأهرام بمنزل كوبرى الجيزة المعدنى واتجاه كوبرى عباس.

وفى حى بولاق الدكرور تم استكمال رصف شارع ترعة عبدالعال 2 فى المسافة بين ترعة عبدالعال 1 مرورا بشارع العشرين حتى شارع السنترال، كما تم فرد طبقة الأسفلت الثانية بشارع ترعة الزمر للجزء من شارع السلام حتى مسجد الحسينية بحى العمرانية.

كما تابع المحافظ، البدء فى أعمال توسعة شارع عباس عنانى بالبدرشين وذلك إستعداداً لرصفه إلى جانب استكمال أعمال التسوية بشارع النيل السعيد فى إطار التجهيزات الجارية للبدء فى رصف الطريق وذلك بمركز ومدينة البدرشين.

كما تم استكمال أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة العياط وذلك بشارعى الثورة وطراد النيل فى إطار رفع كفاءة عدداً من الطرق والمحاور التى تم رصد حاجتها للتطوير فى نطاق المركز.