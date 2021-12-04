الرى: إزالة 22 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز الـ3.90 مليون متر مربع

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 22 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.90 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.





وأوضح عبدالعاطى، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، وتم تنفيذ 11 قرار إزالة ردم بناحية الشوش بمركز سوهاج بمساحة 2800 متر مربع، وذلك بمعاونة الوحدة المحلية بمركز سوهاج وشرطة سوهاج.

كما تم تنفيذ 60 قرار إزالة لمخالفات ردم على مساحة 32000 متر مربع بقرية الزاوية وقرية الميمون ومدينة الواسطى بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وفى محافظة الدقهلية، تم تنفيذ 18 قرار إزالة بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة 710 أمتار بالتنسيق مع قوات أمن ميت غمر، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بمساحة 2522 مترا مربعا، منها 4 قرارات ردم و23 قرار متنوع بالتنسيق مع شرطه مركز أجا.

وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن مبانى بالبلوك ومونة الأسمنت على مساحة 774 مترا مسطحا بناحية ديرابوحنس بمركز ملوى بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة.

كما تم تنفيذ 42 قرار إزالة منهم 25 قرار لمبانى مخالفة بمساحة 2259 مترا مربعا، و17 قرار ردم بمساحة 585 مترا مربعا بناحية الطامية وبنى شقير وأم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس مدينة منفلوط.

وفى محافظة البحيرة تم إزالة 51 مخالفة ردم بالمجرى المائى بمساحة 6505 أمتار، و48 مخالفة متنوعة بمساحة 3196 مترا مربعا بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة، وذلك بوجود قوات مديرية أمن البحيرة فى جميع المراكز.