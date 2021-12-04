وزير النقل:التوصل إلى اتفاق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتقديم الدعم...

الوزير : الاتفاق يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية واستمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وزيادة معدلات السلامة والأمان
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ورفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل وبحضور المهندس/ مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية اجتماعا موسعاً مع السيد /سيرجيو كوربانوف الرئيس التنفيذي لشركة ترانسماش هولدينج مصر الممثل للتحالف الروسي المجري المورد لصفقة ال 1300 عربة جديدة للركاب والتي تعد الصفقة الاضخم في تاريخ سكك حديد مصر للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفني شامل توريد قطع الغيار والتدريب لمدة ١٢ سنة لكافة عربات الصفقة والتي يبلغ عددها ١٣٠٠ عربة
حيث يتضمن الاتفاق بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدينج توفير الدعم الفني بواسطة 20 خبير من شركة ترانسماش هولدنج بورش الهيئة لتدريب المهندسين والعاملين المصريين على كافة أعمال الصيانات والعمرات بما فيها العمرة الجسيمة للعربات وكذلك إنشاء شركة ورشة صيانة حديثة بمنطقة أبوزعبل التابعة لهيئة السكك الحديدية وامدادها بكافة المعدات الحديثة اللازمة لصيانة عربات الركاب التى ستقوم الشركة بتوريدها
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير
ان هذا الاتفاق يهدف الى ضمان إستمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية واستمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب لافتاً إلى ان وزارة النقل تقوم بتوقيع عقود الصيانة لكافة التعاقدات الحديثة وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة ترتكز على خمس محاور لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي يأتي في مقدمتها تطوير وتحديث كافة الورش لرفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة وانتظام جداول التشغيل
جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية
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