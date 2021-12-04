القوي العاملة : حصر 5788 عاملا غير منتظم لرعايتهم اجتماعيا وصحيا...

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديريات على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المشروعات القومية الكبرى ، من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبا، لافتا إلى أنه تم التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد الوزير، أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادي الجديد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا.

وفي نفس الإطار، قال حسام طلبة علي مدير مديرية القوي العاملة بقنا : إنه بناء على تعليمات الوزير بحصر العمالة غير المنتظمة قامت المديرية علي مدى 20 أسبوعا بحصر ٥٧٨٨ عاملا غير منتظم بمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة ، وجاري استكمال الحصر والتسجيل.