بأدوات بسيطة.. شاب يصنع سيارة علي غرار «الجيب».. صور

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يعيش أحمد رمضان شاب طموح في مدينة الرحمانية حاصل علي شهادة ثانوية صناعية يهوي السيارات ومتفوق في صناعات الطباخات وأجهزة الجيم الحديثة، وغيرها من الصناعات الفنية.

وتواصل دوت الخليج مع أحمد للحديث معه حول إبتكاره و طموحه الذي استطاع من خلاله تصميم سيارة واظهار موهبته.

شاب طموح ويتحدي الظروف و يتمسك بالأمل والطموح استطاع صناعة سيارة علي غرار السيارة الجيب

قال احمد رمضان لـ دوت الخليج احد شباب مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، الذي يبلغ من العمر ٢٥ عاماً ، من صغري بحب السيارات وأتابع اخبارها وبحلم اعمل حاجة متعملتش وشكلها حلو وتعجب الناس، وبالفعل بدئت في تجميع اجزاء من الصاج والحديد، لتجميع الهيكل الخارجي للفكرة، والتي استطعت من خلالها صناعة سيارة علي غرار السيارة الجيب بامكانياتي البسيطة والمحدودة، والتي لقيت استحسان وإعجاب اهل مدينتي، مضيفًا انه يقوم بستخدمها لزفة العرسان في أفراح المدينة والقرى المجاورة.

وأضاف الشباب احمد رمضان انه يطمح إلي التعاون مع شركات صناعة السيارات لإستثمار موهبتي ونبوغي في السيارات وعلي أتم إستعداد للعمل علي قدم وساق لظهور موهبتي للنور.

على جانب أخر، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

محافظ البحيرة يحرص على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير ٨٥ محضر متنوع ما بين إشغالات وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية وإعلانات بدون ترخيص بمركزي كوم حمادة وأبو المطامير .

بالإضافة إلى رفع ٦٥٨ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع والميادين والطرق عبارة عن ( ٣٦٩ حالة إشغال بدمنهور - ١٦١ حالة إشغال بأبو المطامير - ٣٠ حالة إشغال بالدلنجات - ٧٠ حالة إشغال بأبو حمص ) كما تم غلق ٢٠ محل اداري بدون ترخيص بمركز ومدينة كوم حمادة.