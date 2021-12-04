/664188/الزراعة-تعقد-ندوة-إرشادية-للنهوض-بالمحاصيل-السكرية-بالبحيرة

أقيمت مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وبناء على تعليمات المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة ، والدكتور ناجح عبد المنعم مدير الشؤون الزراعية، ندوة إرشادية للنهوض بالمحاصيل السكرية بمركز دمنهور، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وذلك بحضور الدكتور العربى سالم رمضان مدير معهد البحوث بالاسكندرية ، والدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير الإدارة الزراعية بدمنهور ، والمهندس عبد الغنى السيد عمرو رئيس قسم المحاصيل السكرية ، والمهندس زكريا عبد المنعم عبد السلام مسئول المحاصيل السكرية بدمنهور ، والمهندس شعبان إبراهيم سعد مدير جمعية المنشيه الإبراهيمية ، وعدد كبير من المزارعين للمحصول وبعض المرشدين الزراعيين.

الزراعة تعقد ندوة إرشادية للنهوض بالمحاصيل السكرية بالبحيرة

حيث تم هلال الندوة مناقشة دور مجلس المحاصيل السكرية فى دعم المزارعين للنهوض بالمحصول وكيفية التواصل مع الشركات ودعم المعاملات الزراعية ، من حرث الأرض والتسوية بالليزر والزراعة بالبلنتر، وذلك للوصول لأعلى إنتاجية اقتصادية مجزى للمزارع .

كما تم شرح العمليات الزراعية للمزارعين وتطبيقها على الطبيعة بالطرق المثلى ، وكذلك أهمية عملية التسميد وعدم الإسراف فى التسميد حتى لا تمثل عبء فى زيادة المصاريف ، وكذا أهم الآفات الحشرية التى تصيب المحصول ، وكيفية مقاوماتها وأهم المبيدات الموصى بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، كما تم المرور على بعض الزراعات وتلاحظ أن النباتات بحالة جيدة والكثافة النباتية مطمئنه ولا توجد أية إصابات بالمحصول