«فاروق الفيشاوي كان بيخوني كتير وكنت بسامحه»..تصريحات سمية الألفي ببرنامج «السيرة»

/664178/فاروق-الفيشاوي-كان-بيخوني-كتير-وكنت-بسامحهتصريحات-سمية-الألفي-ببرنامج-السيرة

حلت الفنانة سمية الألفي ضيفة على برنامج «السيرة» التي تذيعه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر فضائية dmc، وتصدرت تصريحاتها المثيرة عن زوجها فاروق الفيشاوي مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

وجاءت أبرز تصريحات سمية الألفي مع الإعلامية وفاء الكيلاني على النحو الأتي:

- فاروق الفيشاوي كان بيخوني كتير ولما سألته عن السبب كان يقولي مقاومتي ضعيفة المشكلة عندي.

- لو مش واثقة من حب الفيشاوي أيّ مكنش هيكمل معايا 16 سنة جواز، ومن إطلقنا من أول سنة وهتبقى ثمرتنا عمر وأحمد أولادنا.

- أنا كنت بحب فاروق الفيشاوي جدا لدرجة إني كنت بسامحه على خيانته ليا، وأما اتطلقنا كان عشان رجوعه للإدمان وندمت بعدها إني سبته.

- أحمد الفيشاوي طالع شقي زي أبوه وبتاع ستات، لكن عمر محترم عنهم وربنا موفقوش في جواز لحد دلوقتي كان خاطب واحدة وسابها.

- أجهضت 12 مرة وفي كله مرة كنت ناوية أسميه أحمد، لحد ما ربنا كرمني بأحمد الفيشاوي

- سألت جوزي فاروق إني في فيلم في مشاهد حب وبوس وأحضان، قالي أنا مقدرش أقولك إعملي، وبردو مقدرش أقولك متعمليش تقولي وقت قصاد نجاحي في السينما.

- سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد هو شجاعته لأن في الوقت ده، كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي حتى بعد انفصالنا.

- خوفي من أبنائي منعني من تصوير مشاهد إغراء مع حسين فهمي.

- شرطت على مدحت صالح قبل زواجنا لو خاني مش هكمل معاه يوم واحد لأن الراجل الوحيد اللي كان ممكن أسامحه هو الفيشاوي.

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وفي سياق مختلف كان أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”.