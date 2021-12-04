«كانوا بيمهدوا لبنتي إني هموت»..إيمان الحصري تكشف رحلة مرضها لـ صاحبة السعادة

/664186/كانوا-بيمهدوا-لبنتي-إني-هموتإيمان-الحصري-تكشف-رحلة-مرضها-لـ-صاحبة-السعادة

تحدثت الإعلامية الكبيرة، إيمان الحصري لأول مرة عن رحلة مرضها والمعناة التي مرت بها لمدة 6 أشهر، في أول لقاء تليفزيوني لها بعد تعافيها، وذلك من خلال برنامج “صحابة السعادة”، التي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.

دوت الخليج يرصد مواعد عرض حلقة إيمان الحصري مع صاحبة السعادة

وقالت إيمان الحصري، خلال البرنامج، أنها اجرت 7 عمليات جراحية في 21 يوم، وهم الأسوأ في رحلة مرضها على الإطلاق، أما عن شعور أهلها فقالت: “أنا سمعت بنفسي إني هموت، كان بيمهدوا لبنتي إني مامتك مش هتبقى موجودة خلاص”، وذلك خلال فيديو تشويقي نشرته الصفحة الرسمية لإسعاد يونس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

موعد عرض حلقة إيمان الحصري مع إسعاد يونس

ومن المقرر عرض الحلقة الكاملة للإعلامية إيمان الحصري مع إسعاد يونس، في يوم الإثنين المقبل الموافق 6 من شهر ديسمبر، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة dmc.

هذا وفجأت الإعلامية إيمان الحصري، جمهورها بالظهور لأول مرة منذ مرضها أثناء افتتاح طريق الكباش، الأمر الذي قابله محبيها بترحيب عريم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

معاناة إيمان الحصري مع المرض

وكانت الإعلامية إيمان الحصري غابت عن الأضواء بشكل مفاجئ لمدة تقدر بحوالي 3 أشهر، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها عنها حتى الأن، الأمر الذي جعل اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها في الوسط الفني وخارجه.

واستمرت إيمان الحصري وعائلتها على عدم الإفصاح بتفاصيل المرض الذي جعلها تتعرض لعدد كبير من العمليات الجراحية وصل إلى 7 عمليات بشكل ممتالي وفي وقت قصير، واقتصرت عائلتها طوال الثلاث أشهر على طمأنة الجمهور على صحتها وطلب الدعاء لها فقط.

أسرة إيمان الحصري تكشف استقرار حالتها بعد أخر عملية جراحية

وخرجت أسرة الإعلامية المصرية إيمان الحصري لأول مرة لطمأنة الجمهور عليها بعد إجراء العملية الأخيرة التي بدأت لهم نتائجها جيدة، فكُتب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": " تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله و دعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي.

وتابع: "نسألكم جميعاً فضلاً إستمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالي.. ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".