نبيلة مكرم تهنئ مصرية لاختيارها ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة بأمريكا الشمالية

جدة - نرمين السيد - هنأت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المهندسة المصرية دينا أيمن، أصغر مديرة برمجيات فى شركة مايكروسوفت، والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، لاختيارها من مجلة فوربس ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة -تحت سن 30 عاما- على مستوى قارة أمريكا الشمالية للعام 2022، لدورها الكبير فى تمكين النساء ودعمهن وتشجيعهن فى مجالى الإدارة والتكنولوجيا، حيث إنها تعمل فى مجال تمثل فيه الفتيات والنساء حوالى 7% فقط.





وقالت نبيلة مكرم، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت: "دينا أيمن تعد مصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، فهى نموذج فريد وملهم يجسد تمكين المرأة والشباب فى آن واحد، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عدة فى مجال التكنولوجيا، وأصبحت ذات تأثير فى المجتمع الأمريكى".

ووجهت وزيرة الهجرة، التحية للمرأة المصرية والشباب المصرى بالخارج، لما يبذلونه من جهد عظيم فى سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما يحققونه من نجاحات فى جميع المجالات، وكذلك دورهم فى دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا، فضلا عن تعاونهم للاستفادة من خبراتها فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى المرحلة الحالية.

من جانبها، أعربت المهندسة دينا أيمن عن سعادتها بتهنئة وزيرة الهجرة، ووجهت خالص الشكر لها على التواصل والدعم المستمر للشباب والفتيات المصريين بالخارج، مؤكدة أنها تهدى هذا النجاح لمصر لأنها "دائما فى القلب".

ودينا أيمن، هى بنت الإسكندرية وهى أصغر أستاذة جامعية فى مجال هندسة الكمبيوتر فى جامعة نيو جيرسى NJIT الأمريكية، وسبق أن كرمتها وزارة الهجرة والسفارة الأمريكية باعتبارها نموذج لجيلها وحصلت على العديد من الألقاب العالمية فى تخصصها.

وتخصصت دينا فى هندسة الكمبيوتر، فقد تخرجت فى مايو 2018 بدرجة البكالوريوس والماجستير معا، وتلقت عروضاً للعمل من 10 شركات وحصلت على منصب فى هندسة البرمجيات فى شركة إنتل، وحاليا، تعمل مدرس مساعد فى جامعة نيوجيرسى لهندسة الكمبيوتر، وتعمل أيضًا كمديرة برامج فى شركة مايكروسوفت فى الولايات المتحدة، حيث تقود فريقًا من مهندسى البرمجيات.