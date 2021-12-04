وزيرا التنمية المحلية والزراعة يصلان الغربية لافتتاح مشروعات خدمية

جدة - نرمين السيد - وصل محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الغربية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.





ومن المقرر أن تشمل المشروعات المقرر افتتاحها اليوم المجزر الآلى بشبشير الحصة بطنطا، وأعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوى وأعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد. كما سيتم وضع حجر أساس مجمع الجراجات والمجمع الإدارى والطبى "البوريفاج" بطنطا.

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