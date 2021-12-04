رئيس جامعة القاهرة: تقديم الرعاية والاهتمام بالطلاب من ذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولى اهتمامًا بالغا بطلابها من ذوى القدرات الخاصة وتقدم لهم الرعاية والاهتمام؛ لأن لديهم القدرة والإرادة والتحدى على الإنتاج والعمل.





وأكد الدكتور الخشت فى تصريح اليوم السبت، أن ذوى القدرات الخاصة هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار احترام جامعة القاهرة لأصحاب القدرات المتميزة.

وقال إن جامعة القاهرة لا تدخر جهدًا فى رعاية ذوى القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لأنهم يقدمون للشباب نموذجا يؤكد أن الإعاقة أيا ما تكون لا تمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز.

وأشار إلى أن الجامعة ستفتتح قريبًا مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة بالجامعة، لنشر ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعى وخارجه، وتنفيذ رؤية جامعة القاهرة فى تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات للطلاب ذوى الإعاقة لضمان تحقيق مبدأ الاستقلالية، ويتم ذلك بالشراكة مع هيئة الأميديست.

وأوضح أن مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة بالجامعة، يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة فى تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة عدد من مبانى الجامعة لتناسب ذوى الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوى الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوى الإعاقة داخل الجامعة، وضمان جودة العمل والخدمات المقدمة بالمركز، وتدريب ذوى الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعى وغير الجامعى.

وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوى الإعاقة وإنشاء مركز لهم يجمع كل الأنشطة والفعاليات التى تقدمها الجامعة، ويذلل العقبات التى تواجههم داخل المجتمع الجامعى وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب من خلال إتاحة جميع المقررات الدراسية بشكل يسمح بالدمج بين طلاب الجامعة لخلق فرص متساوية داخل سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة أعدت المكان الملائم لهذا المركز وأوشكت على الانتهاء من وضع اللوائح المنظمة لعمله - فى ضوء الالتزام بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر عام 2018م - وبما يُمكنه من القيام بدوره على الوجه الأمثل لخدمة المجتمع الجامعى والمجتمع الخارجى خلال المرحلة المقبلة.