اختتام أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في...

أوضح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أنه تم اختتام أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط الذي انعقد خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٣ ديسمبر ٢٠٢١ بنيويورك، حيث شاركت في الجلسة الختامية وكيلة السكرتير العام الممثلة السامية لشئون نزع السلاح.

وأضاف مندوب مصر الدائم أن المؤتمر اختتم أعماله بصورة ناجحة في ظل الرئاسة الكويتية القديرة للدورة الحالية، حيث تم اعتماد قواعد إجراءات عمل المؤتمر واتخاذ قرار بإنشاء لجنة عمل معنية بإتاحة المجال للمشاورات بين الأعضاء خلال الفترات البينية لدورات انعقاد المؤتمر، فضلاً عن اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر. وأكد أن تلك النتائج الإيجابية تعكس ما يتمتع به المؤتمر من دعم وتأييد دول المنطقة، والتوافق حول هدف إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل.

ونوّه السفير أسامة عبد الخالق بما عكسته مداخلات الدول الأعضاء والمراقبين خلال الجلسة الختامية للمؤتمر من روح إيجابية وتفاؤل بمسار المؤتمر، ودعم لهدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.