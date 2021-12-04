بسبب سوء الطقس بالإسكندرية.. نصائح من «المرور» للوقاية من الأخطار

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى حوادث بسبب تقلبات الطقس في الإسكندرية والمدن الساحلية وظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه فى حالة قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

ولفتت إدارة المرور أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار، ضباب، عواصف".

وحذرت إدارة المرور قائدى السيارات من عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وهم تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة تودى بحياة المواطنين.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة الأعطال المفاجئة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

وطالبت إدارة المرور بتوخى الحذر على الطرق، نظرا لأن معظم الطرق السريعة عادة ما تشهد الشبورة ورياحا شديدة محملة بالأتربة، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات وناشد قائدى السيارات بعدم السير بسرعات عالية لعدم وقوع أى حوادث مرورية.

وقال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، بمعدل درجة أو درجتين عن اليوم خلال فترات النهار، إلا أن الطقس يبقى معتدلاً فى تلك الفترات، مع وجود بعض الأتربة العالقة فى الهواء.

وأضاف شاهين ، أنه فى فترات الليل غدا سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يمكن أن تمتد فى أقصى غرب البلاد، وإلى مناطق بالإسكندرية فى ساعات متأخرة من الليل، وباقى محافظات الجمهورية لن تتأثر بشكل كبير".

وتابع: "نوة قاسم تبدأ غداً بنشاط رياح على بعض المحافظات وينتهى بسقوط الأمطار فى ساعات الليل المتأخرة، وتستمر هذه النوة، حتى نهاية الأسبوع حتى يوم الأحد، ويمكن أن تمتد إلى شرق البلاد وهى أمطار متوسطة على فترات متقطعة".

وتابع: "أسماء النوات كان بسبب بعض البحارة القدامى ممن كانوا يركبون البحر بالإسكندرية، فكانوا يربطون حالات عدم استقرار الطقس بأسماء بعض البحارة، وقد لا تكون أسماء النوات مرتبطة بحالة عدم استقرار الطقس"