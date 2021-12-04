هاني رسلان.. مسيرة ممتدة من العمل البحثي والأكاديمي

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توفى منذ قليل، الكاتب والباحث، هاني رسلان، المتخصص فى شؤون السودان ورئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام.

دوت الخليج

وفاة الكاتب والباحث هاني رسلان

وكانت أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قد أعلنت منذ قليل عبر صفحتها الشخصية، وفاة الكاتب الكبير هاني رسلان، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الباحثة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام، عبر صفحتها الشخصية فيس بوك:" نعزي أنفسنا، وأهله ومحبيه وأصدقاءه.ونذكر للفقيد عظيم عمله ومجهوده لخدمة قضايا وطنه ، وقضايا وادي النيل ،خصوصا دراسات الشئون السودانية، ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يمن عليه الله سبحانه وتعالي بفسيح جناته.

وللكاتب ، هاني رسلان، مسيرة ممتدة فى العمل البحثي والأكاديمي حيث ترأس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام، وله العديد من الأعمال البحثية المنشورة فى الكثير من المطبوعات العربية والدولية.

هاني رسلان.. مسيرة طويلة من العمل البحثي والأكاديمي

وكان الباحث هاني رسلان قد عانى خلال الشهور الماضية من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر كتابات الكاتب هاني رسلان، عن فض اعتصام القيادة فى السودان، والتبعات الجارية على الأراضي الجنوبية.

وأشار رسلان فى آخر مقالاته إلى أن فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، يعد نقطة تحول فارقة في مسار ثورة ديسمبر السودانية ضد نظام الإخوان المسلمين المتمثل في حكم الجبهة الإسلامية.