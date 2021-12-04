/664199/وظائف-وزارة-التموين-للمؤهلات-العليا-والمتوسطه-2022

دوت الخليج

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت فى وقت لاحق الوظائف المتاحة والتى من الممكن أن يتقدم لها شباب وبنات من أصحاب المؤهلات العليا، بعدد من المحافظات منها الدقهلية والاسماعيلية والسويس.

وظائف وزارة التموين للمؤهلات العليا والمتوسطة 2022

كما حددت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عددًا من الوظائف التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وقت لاحق، والتى يأتي على رأسها الجدية فى ممارسة العمل، وأن لا يزيد عمر الراغب فى الالتحاق بالوظيفة عن 35 سنة.

كما أشارت الشركة المصرية القابضة للصوامع أيضًا إلى أنه من الضرورى أن يكون الراغب فى التقديم لتلك الوظائف المتاحة أن يكون حسن المظهر والسلوك خاصة فى التعامل مع العملاء.

ومن الضروريات اللازمة التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا، الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

دوت الخليج ينشر وظائف وزارة التموين للمؤهلات العليا والمتوسطة 2022

وننشر فى السطور التالية الوظائف المتاحة فى وزارة التموين:-

-أمين مخزن

-سكرتارية

-سائقين

-عمال

-أفراد أمن

- أمين شونة

-مراجع داخلى

-سائقين درجة تانية

-أعمال مكتبية

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كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا عددًا من المنح والتى منها دلات وزيادات شهرية تصل لـ 6 شهور، وتأمينات طبية وأخرى إجتماعية.