/664194/أهلي-٢٠٠١-يواجه-بيراميدز-اليوم-في-دوري-الجمهورية

يخوض فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم السبت، أمام نظيرة بيراميدز، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل أهلي ٢٠٠١ مباراة اليوم وهو في حالة معنوية رائعة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على فيوتشر في المباراة السابقة، بخمسة أهداف دون مقابل، ويسعى الفريق لتحقيق انتصار جديد، ليواصل الحفاظ على صدارة الترتيب.

وخلال مواجهة فيوتشر، جاءت خماسية الأهلي عن طريق أحمد غريب وأحمد عربي وعلي عمرو ومحمد ياسر ومحمد رضا.

ويمتلك أهلي ٢٠٠١ في رصيده ٢٠ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، وعلى فيوتشر بخماسية نظيفة، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.

يواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.